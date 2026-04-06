13:00, 6 апреля 2026

112-летняя женщина раскрыла секрет долголетия

Антонина Черташ
Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Одна из старейших жительниц Великобритании Марджори Ходнетт Эйлуорд, отметившая 112-й день рождения, раскрыла секрет долголетия. Об этом сообщает Daily Mail.

Марджори, которую окружающие называют «тетя Мардж», проживает в доме престарелых Formby Manor в Мерсисайде. Она официально признана самым пожилым человеком на северо-западе Англии и пятым по возрасту в стране. Британка считает, что залог долгой жизни это взгляд в будущее — нужно смотреть вперед с надеждой, а не назад с сожалением.

«Жизнь дана для того, чтобы жить, и только вам решать, как извлечь из нее максимум», — добавила она. Именинница также считает, что нужно делать все возможное добро, всеми возможными способами, везде и для всех, пока есть силы.

Марджори родилась в Лондоне в 1914 году, пережила две мировые войны, помнит воздушные налеты и выступала на церемонии открытия Олимпийских игр 1948 года. Ее первого мужа Стэнли не стало в 1955 году, а через год она вышла замуж за его брата Хью. После этого Марджори более 20 лет проработала учительницей в начальной школе в Девоне.

На 112-й день рождения она получила больше 125 открыток и специальное послание от короля Карла III. В честь праздника в доме престарелых устроили чаепитие с огуречными сэндвичами, бисквитом «Виктория», хересом и домашним тортом.

Материалы по теме:
«У нее походка охотника» Жизнь старейшего человека на Земле окутана тайной. Ее все еще пытаются раскрыть
«У нее походка охотника»Жизнь старейшего человека на Земле окутана тайной. Ее все еще пытаются раскрыть
23 января 2019
Долгожителей не существует. Ученый выяснил, что «старейшие люди мира» врут о возрасте, плохо питаются и много пьют
Долгожителей не существует.Ученый выяснил, что «старейшие люди мира» врут о возрасте, плохо питаются и много пьют
27 сентября 2024

Ранее сообщалось, что жительница США прыгнула с парашютом в честь 100-летнего юбилея и раскрыла секрет своего долголетия. Пегги Вулф из Миссури считает, что прожила так долго, потому что никогда не злоупотребляла алкоголем.

    Последние новости

    Кремль обратился с призывом к Венгрии и Сербии

    В России осудили работавшего на иностранную разведку

    Раскрыта неочевидная причина дневной сонливости

    В Эстонии заявили о борьбе с «зелеными человечками»

    Желающим досрочно погасить ипотеку россиянам дали совет

    Названы главные минусы частого обновления китайских автомобилей

    Военный рассказал об эволюции российских дронов «Герань»

    В Госдуме пригрозили сторонникам Украины серьезными последствиями после удара в ЛНР

    В России отреагировали на заявление о готовности ВСУ воевать еще 10 лет

    Выручка известной спорами за патенты «Аксельфарм» обрушилась

    Все новости
