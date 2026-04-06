Немцы искали пасхальные яйца и нашли флакон известного радиоактивного яда

Bild: Двое немцев искали пасхальные яйца и нашли флакон с надписью «Полоний-210»

Двое немцев искали пасхальные яйца и нашли флакон с надписью «Полоний-210» на окраине Файхингена-на-Энце на юго-западе Германии. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на полицию.

Мужчины обнаружили белый пластиковый флакон с красной крышкой, после находки оба сразу позвонили по номеру экстренной помощи. На место происшествия прибыли около 138 сотрудников экстренных служб, включая отряд радиационной защиты. Они изъяли флакон и обеспечили его безопасную транспортировку.

«Название вещества не просто нацарапано от руки, а нанесено официально и аккуратно», — сообщили в экстренных службах. Отмечается, что полоний радиоактивен, обладает высокой радиотоксичностью и представляет наибольшую опасность при вдыхании или попадании в открытые раны. Первые замеры в районе места обнаружения флакона оказались отрицательными.

