08:44, 6 апреля 2026

Немцы искали пасхальные яйца и нашли флакон известного радиоактивного яда

Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Christian Mang / Reuters

Двое немцев искали пасхальные яйца и нашли флакон с надписью «Полоний-210» на окраине Файхингена-на-Энце на юго-западе Германии. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на полицию.

Мужчины обнаружили белый пластиковый флакон с красной крышкой, после находки оба сразу позвонили по номеру экстренной помощи. На место происшествия прибыли около 138 сотрудников экстренных служб, включая отряд радиационной защиты. Они изъяли флакон и обеспечили его безопасную транспортировку.

«Название вещества не просто нацарапано от руки, а нанесено официально и аккуратно», — сообщили в экстренных службах. Отмечается, что полоний радиоактивен, обладает высокой радиотоксичностью и представляет наибольшую опасность при вдыхании или попадании в открытые раны. Первые замеры в районе места обнаружения флакона оказались отрицательными.

Ранее несколько человек пострадали в результате нападения с ножом в городе Золинген в Германии. В инциденте участвовали двое мужчин турецкого происхождения и один мужчина с немецко-турецкими корнями.

