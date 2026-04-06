55-летняя телеведущая сделала популярную процедуру на ягодицах вместо лица и пожалела

Ведущая Рипа сделала микронидлинг ягодиц и пожалела из-за отсутствия результата

Американская телеведущая и актриса Келли Рипа сделала популярную процедуру на ягодицах вместо лица и пожалела. Об этом она рассказала в своем подкасте Let's Talk Off Camera.

55-летняя знаменитость пригласила на разговор звезду сериала «Белый Лотос» Лукаса Гейджа. В диалоге она призналась, что однажды решила сделать микронидлинг на ягодицах, чтобы омолодить кожу.

Однако, по словам ведущей, результат после вмешательства отсутствовал, и ягодицы выглядели такими же старыми, как и прежде. При этом на комплимент Гейдж о внешности Рипы, последняя поделилась, что все дело в пластике. В то же время она предостерегла актера от использования филлеров.

