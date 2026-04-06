56-летняя Кэтрин Зета-Джонс раскрыла секрет стройности

56-летняя Кэтрин Зета-Джонс придерживается правильного питания ради стройности

Британская актриса Кэтрин Зета-Джонс раскрыла секрет стройности в новом интервью Harper's Bazaar. Отрывок из разговора со знаменитостью публикует Daily Mail.

56-летняя телезвезда отметила, что соблюдает строгий режим в питании ради моложавой внешности. По словам Зеты-Джонс, она придерживается принципов правильного питания в будни и позволяет себе любимые снеки по выходным. Кроме того, она не завтракает до 8 утра и ест три раза в день.

«У меня специфические потребности в завтраке, которые зависят от светового дня», — пояснила актриса и добавила, что зимой она ест овсяную кашу с коричневым сахаром, бананами и черникой, а летом — нежирный ванильный йогурт с гранолой и ягодами. В то же время по выходным она предпочитает классический английский завтрак с беконом, сосисками, запеченной фасолью и яичницей.

Что касается обеда, обычно Зета-Джонс ест салат с курицей, рыбой или баклажаном, а после — домашние лепешки с кофе. На ужин жена Майкла Дугласа выбирает салат из яблок и авокадо, филе-миньон с грибами шиитаке и овощами, а на десерт — мороженое или мамин яблочный пирог.

В ноябре 2025 года Кэтрин Зета-Джонс появилась на публике в мини-платье.