Алиев приехал в соседнюю страну

Алиев прибыл с визитом в Грузию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев вместе со своей супругой Мехрибан прибыл с государственным визитом в Грузию. О его визите в страну-соседа сообщает CBC TV в своем Telegram-канале.

Супруги прибыли в Грузию самолетом. В аэропорту Тбилиси имени Шоты Руставели их встретил почетный караул. Там их официально приветствовала министр иностранных дел страны Мака Бочоришвили и другие.

В Грузии у Алиева назначена встреча с президентом страны Михаилом Кавелашвили и премьер-министром Ираклием Кобахидзе. Стороны обсудят транспортные коридоры в регионе и двустороннее сотрудничество.

2 апреля премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов заявил, что республика подпишет с Азербайджаном соглашение о развитии Среднего коридора. Он является транспортным торговым маршрутом, соединяющим Китай и Евросоюз в обход территории России через страны Центральной Азии, Южного Кавказа и Турции. Ильхам Алиев позже подчеркнул важность Среднего коридора для интересов стран Организации тюркских государств и Южного Кавказа.