Бывший муж Лерчек рассказал о слезах из-за вопросов детей о ее здоровье

Бывший муж блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, которой диагностировали рак желудка четвертой стадии, Артем Чекалин рассказал о слезах из-за вопросов детей о ее здоровье. Его слова передает Shot в Telegram.

Чекалин рассказал, что их дети переживают за здоровье матери. «Особенно дочка. Перед сном говорит: "Пап, а что, мама умирает?" И так далее. Честно сказать, когда она мне в первый раз такое сказала, я сам всплакнул», — признался бывший муж Лерчек.

Уточняется, что сейчас дети Чекалиных большую часть времени проводят с отцом. С матерью они видятся, когда ее отпускают из больницы.

В начале марта у Чекалиной обнаружили рак желудка четвертой стадии. Позднее ее госпитализировали в онкологический центр имени Н. Н. Блохина, где она будет проходить лечение.

Чекалины развелись в июле 2024 года после 12 лет брака. У пары родилось трое детей.