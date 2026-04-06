Камельчук: Депутаты Рады устали от работы

Депутаты Верховной Рады Украины устали от работы. Об этом сообщил украинский парламентарий Юрий Камельчук, передает ТСН в Telegram-канале.

«Депутаты устали работать. Ухудшилось зрение, слух, память. Это не окопы, но Верховная Рада — ужасное место для работы», — сообщил депутат.

По словам Камельчука, депутаты жалуются на сидячий образ работы в парламенте.

В марте президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов служить в парламенте в соответствии с украинским законодательством. В противном случае, добавил он, они отправятся на фронт.