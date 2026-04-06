Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:04, 6 апреля 2026

Экипажи кораблей Черноморского флота стали участниками СВО

Генпрокуратура: 53 члена экипажей 2 кораблей ЧФ получат соцподдержку за СВО
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Военная прокуратура Черноморского флота (ЧФ) добилась признания 53 членов экипажей двух кораблей, выполнявших боевые задачи, участниками специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

Они получили право на дополнительные меры социальной поддержки. Налажено своевременное оформление военнослужащим справок о ранении в военно‑медицинском учреждении, что позволило избежать задержек с получением положенных выплат и льгот.

В Саратовской области, Пермском крае, Москве после вмешательства прокуратуры бойцы получили необходимые средства реабилитации, которые на протяжении долгого времени им не предоставлялись.

В Херсонской области 153 военнослужащим были перечислены выплаты на общую сумму 61 миллион рублей.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту хищения всех выплат у семьи участника СВО Николая Омельченко, не вернувшегося с боевых действий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok