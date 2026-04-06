Экипажи кораблей Черноморского флота стали участниками СВО

Генпрокуратура: 53 члена экипажей 2 кораблей ЧФ получат соцподдержку за СВО

Военная прокуратура Черноморского флота (ЧФ) добилась признания 53 членов экипажей двух кораблей, выполнявших боевые задачи, участниками специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

Они получили право на дополнительные меры социальной поддержки. Налажено своевременное оформление военнослужащим справок о ранении в военно‑медицинском учреждении, что позволило избежать задержек с получением положенных выплат и льгот.

В Саратовской области, Пермском крае, Москве после вмешательства прокуратуры бойцы получили необходимые средства реабилитации, которые на протяжении долгого времени им не предоставлялись.

В Херсонской области 153 военнослужащим были перечислены выплаты на общую сумму 61 миллион рублей.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту хищения всех выплат у семьи участника СВО Николая Омельченко, не вернувшегося с боевых действий.