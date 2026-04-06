Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:18, 6 апреля 2026Мир

Отец Илона Маска усомнился в смерти Эпштейна

Эррол Маск заявил, что Джеффри Эпштейн до сих пор жив
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Джеффри Эпштейн

Джеффри Эпштейн. Фото: New York State Division of Criminal Justice Services / Reuters

Отец американского бизнесмена Илона Маска Эррол Маск считает, что скандальный финансист Джеффри Эпштейн до сих пор жив. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Эпштейн не умер. «В этом нет никаких сомнений… Я имею в виду, нет никакой возможности, что он мертв, даже отдаленно», — подчеркнул Маск-старший.

Эррол Маск также поставил под сомнение официальную версию смерти Эпштейна, указав на некоторые обстоятельства. 10 августа 2019 года в момент обнаружения трупа камеры видеонаблюдения были отключены, а тюремные охранники спали.

Эпштейн был задержан 6 июля 2019 года в Нью-Йорке. Он обвинялся в том, что создал криминальную сеть, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать и издеваться над десятками несовершеннолетних девушек. Свои преступления миллиардер совершал в 2002-2005 годах. Предполагаемым жертвам было 14 лет. Эпштейну также были предъявлены обвинения в подкупе свидетелей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok