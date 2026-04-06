Отец Илона Маска усомнился в смерти Эпштейна

Эррол Маск заявил, что Джеффри Эпштейн до сих пор жив

Отец американского бизнесмена Илона Маска Эррол Маск считает, что скандальный финансист Джеффри Эпштейн до сих пор жив. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Эпштейн не умер. «В этом нет никаких сомнений… Я имею в виду, нет никакой возможности, что он мертв, даже отдаленно», — подчеркнул Маск-старший.

Эррол Маск также поставил под сомнение официальную версию смерти Эпштейна, указав на некоторые обстоятельства. 10 августа 2019 года в момент обнаружения трупа камеры видеонаблюдения были отключены, а тюремные охранники спали.

Эпштейн был задержан 6 июля 2019 года в Нью-Йорке. Он обвинялся в том, что создал криминальную сеть, которая позволяла ему сексуально эксплуатировать и издеваться над десятками несовершеннолетних девушек. Свои преступления миллиардер совершал в 2002-2005 годах. Предполагаемым жертвам было 14 лет. Эпштейну также были предъявлены обвинения в подкупе свидетелей.

