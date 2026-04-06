Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:03, 6 апреля 2026

Еще один из напавших на «Крокус Сити Холл» террористов решился на суицид

Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Еще один участник нападения на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» Джабраил Аушев (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) решился на суицид. Об этом сообщает «Коммерсантъ» в своем Telegram-канале.

По данным канала, осужденный за участие в незаконном обороте оружия и боеприпасов Аушев пытался свести счеты с жизнью в пересыльной тюрьме «Красная Пресня». Врачам удалось его спасти.

Фигурант и ранее предпринимал попытки суицида, в том числе и во время самого судебного процесса.

Ранее сообщалось, что участник теракта в «Крокус Сити Холле» Якубджони Давлатхон Юсуфзода (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) скончался в результате суицида.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран дал ответ на предложение США о прекращении огня

    Топливо в Германии подорожало до новых максимумов

    Захарова обвинила Японию в помощи нацистскому режиму

    Зеленский обратился к западным партнерам после ударов ВС России

    Актриса Рубцова отреагировала на внесение в базу «Миротворца»

    ФСИН прокомментировала данные о суициде второго террориста «Крокуса»

    Москвичам рассказали о погоде на Пасху

    Россияне раскрыли представления об идеальном отпуске

    В МИД раскрыли число погибших от атак ВСУ российских медиков

    Звезда «Слова пацана» похвастался умением построить дом и провести проводку

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok