Еще один из напавших на «Крокус Сити Холл» террористов решился на суицид

Еще один участник нападения на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» Джабраил Аушев (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) решился на суицид. Об этом сообщает «Коммерсантъ» в своем Telegram-канале.
По данным канала, осужденный за участие в незаконном обороте оружия и боеприпасов Аушев пытался свести счеты с жизнью в пересыльной тюрьме «Красная Пресня». Врачам удалось его спасти.
Фигурант и ранее предпринимал попытки суицида, в том числе и во время самого судебного процесса.
Ранее сообщалось, что участник теракта в «Крокус Сити Холле» Якубджони Давлатхон Юсуфзода (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) скончался в результате суицида.