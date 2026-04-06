ФСБ вычислила пятерых лидеров подпольного казино в российском городе

В Магнитогорске ФСБ поймала 5 человек по делу о подпольных казино

В Магнитогорске ФСБ при силовой поддержке Росгвардии задержала пятерых лидеров подпольного казино, проводивших азартные игры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Челябинской области.

В отношении них возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой»).

По данным правоохранителей, фигуранты создали ОПС и проводили азартные игры в арендованных помещениях с использованием игорного оборудования. Кроме того, они принимали денежные ставки.

