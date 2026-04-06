Колесо обозрения с людьми внутри рухнуло в Индии

14:28, 6 апреля 2026

В Индии колесо обозрения с людьми внутри рухнуло во время ярмарки
Александра Качан (Редактор)

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

В индийском штате Уттар-Прадеш 18-метровое колесо обозрения рухнуло на посетителей ночной ярмарки. В происшествии пострадали десятки человек, пишет газета The Independent.

Во время обрушения внутри колеса находились люди. Полиция сразу же начала спасательную операцию. На место происшествия направили шесть машин скорой помощи. По данным издания, в инциденте пострадали не менее 30 человек.

Один из очевидцев утверждает, что конструкция потеряла устойчивость и обрушилась после того, как сломалась одна из опор. Согласно предварительным данным, причиной стала техническая неисправность, которую можно было выявить заранее.

Ранее сообщалось, что в Дагестане обрушился мост на федеральной трассе «Кавказ». Конструкция сломалась из-за роста уровня воды во время сильных дождей.

