Колесо обозрения с людьми внутри рухнуло в Индии

В Индии колесо обозрения с людьми внутри рухнуло во время ярмарки

В индийском штате Уттар-Прадеш 18-метровое колесо обозрения рухнуло на посетителей ночной ярмарки. В происшествии пострадали десятки человек, пишет газета The Independent.

Во время обрушения внутри колеса находились люди. Полиция сразу же начала спасательную операцию. На место происшествия направили шесть машин скорой помощи. По данным издания, в инциденте пострадали не менее 30 человек.

Один из очевидцев утверждает, что конструкция потеряла устойчивость и обрушилась после того, как сломалась одна из опор. Согласно предварительным данным, причиной стала техническая неисправность, которую можно было выявить заранее.

