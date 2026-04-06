10:30, 6 апреля 2026

Гуменник обошел Малинина по заработкам в сезоне-2025/2026

Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Петр Гуменник. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российский фигурист Петр Гуменник обошел трехкратного чемпиона мира американца Илью Малинина по сумме заработков в сезоне-2025/2026. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Как подсчитали журналисты, россиянин получил 2,5 миллиона рублей за победу на первенстве страны, 1,7 миллиона — за выступление в серии Гран-при, 400 тысяч — за выступление на Кубке Первого канала и почти 7 миллионов — за турнир шоу-программ «Русский вызов». Таким образом, доход спортсмена составил почти 11,6 миллиона рублей.

Заработки Малинина составили чуть больше 10 миллионов рублей. Американец выиграл в этом сезоне все международные старты, кроме Олимпиады-2026 в Италии. Никто из иностранных фигуристов не заработал больше него.

Гуменник занял шестое место на Играх-2026. Малинин стал на соревнованиях восьмым.

