Американский профессор заявил о противоречивых данных о США в конфликте с Ираном

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:19, 6 апреля 2026

Профессор Сакс заявил о противоречивых данных о США в конфликте с Ираном
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ho New / Reuters

Доказательства на поле боя в Иране противоречат заявлениям США, заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала.

По его словам, сегодня одновременно происходят две вещи. По мнению специалиста, первое — непредсказуемое поведение правительства США, американского президента Дональда Трампа, который «шокирует мир и своих граждан».

«Никто не может по-настоящему объяснить дерзость, беззаконие и жестокость действий США и риторику Трампа», — подчеркнул он.

Сакс упомянул второй момент — данные с поля боя противоположны утверждениям о том, что США доминируют в конфликте. Эксперт подчеркнул, что способность защищаться от иранских ракетных атак слабеет, а в регионе Персидского залива она почти отсутствует.

Ранее Трамп пообещал отбросить Иран в каменный век новыми мощными ударами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok