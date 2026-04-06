Американский профессор заявил о противоречивых данных о США в конфликте с Ираном

Профессор Сакс заявил о противоречивых данных о США в конфликте с Ираном

Доказательства на поле боя в Иране противоречат заявлениям США, заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в эфире YouTube-канала.

По его словам, сегодня одновременно происходят две вещи. По мнению специалиста, первое — непредсказуемое поведение правительства США, американского президента Дональда Трампа, который «шокирует мир и своих граждан».

«Никто не может по-настоящему объяснить дерзость, беззаконие и жестокость действий США и риторику Трампа», — подчеркнул он.

Сакс упомянул второй момент — данные с поля боя противоположны утверждениям о том, что США доминируют в конфликте. Эксперт подчеркнул, что способность защищаться от иранских ракетных атак слабеет, а в регионе Персидского залива она почти отсутствует.

Ранее Трамп пообещал отбросить Иран в каменный век новыми мощными ударами.