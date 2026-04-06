Иранский кризис ударил по малому бизнесу европейской страны

Guardian: Расходы британского бизнеса на оплату электричества вырастут вдвое

Тысячи малых и средних предприятий по всей Великобритании готовятся к тому, что их счета за электроэнергию вырастут более чем вдвое из-за резкого повышения цен на мазут. Об этом сообщило The Guardian.

Причиной этого стал ближневосточный конфликт, который подтолкнул цены топлива на европейском рынке к новым рекордным максимумам.

Отмечается, что в Соединенном Королевстве примерно 7 процентов всех малых и средних предприятий отапливаются с помощью мазута, цена которого в некоторых случаях за последние недели выросла более чем вдвое. Еще сильнее зависят от этого топлива компании, работающие в сельской местности. Там на мазут полагаются около 17 процентов малых и средних предприятий.

Некоторые из компаний, входящих в британскую торговую ассоциацию, уже начали нормировать потребление топлива, чтобы справиться с резким ростом цен в последние недели.

В конце марта стало известно, что власти Великобритании ввели ограничения на продажу топлива владельцам сельскохозяйственной техники.