Глава Петропавловска-Камчатского ушел в отставку

Глава Петропавловска-Камчатского Евгений Беляев ушел в отставку по собственному желанию. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Сегодня я принял очень сложное для меня решение об уходе в отставку», — подчеркнул политик.

По его мнению, за короткий период ему не удалось решить проблемы, копившиеся много лет. Как указал Беляев, это стало видно зимой при ликвидации последствий аномальных снегопадов. Он выразил уверенность, что новая команда учтет допущенные ошибки.

Беляев стал главой Петропавловска-Камчатского 27 ноября 2024 года по итогам голосования депутатов городской думы.

В январе сообщалось, что на Камчатке ввели режим ЧС из-за аномальных снегопадов.