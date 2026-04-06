ВС РФ возьмут ДНР после выдавливания ВСУ из Краматорско-Славянской агломерации

Российские военные возьмут под контроль все территории Донецкой Народной Республики (ДНР) после выдавливания Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Краматорско-Славянской агломерации. Об этом заявил советник главы региона Игорь Кимаковский, передает «Вести».

«Противник понимает, что (...) при падении Константиновки мы очень серьезно поджимаем с юга Краматорско-Славянскую агломерацию, а для них, когда мы подойдем к этой агломерации, для них это уже смерти подобно», — рассказал Кимаковский.

По словам советника главы ДНР, после перехода под контроль Вооруженных сил (ВС) России Константиновки, армии РФ останется взять в Донецкой Народной Республике только Доброполье и Дружковку.

10 марта президент России Владимир Путин сообщил, что под контролем Украины остается 15-17 процентов территории ДНР. Данную информацию подтвердил глава республики Денис Пушилин.