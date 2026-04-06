17:38, 6 апреля 2026Спорт

Лыжница Пеклецова рассказала о своем главном желании

Лыжница Пеклецова сказала, что после сезона ей больше всего хочется выспаться
Владислав Уткин
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Лыжница Пеклецова рассказала о своем главном желании. Ее слова приводит ТАСС.

В настоящий момент, после сезона Пеклецовой больше всего хочется выспаться. «Из-за постоянных разъездов это сделать было тяжело», — заявила спортсменка.

Также 20-летняя лыжница рассказала, как будет проводить свободное время летом. «Нужно немножко отдохнуть дома, подлечиться, потом пройти медицинские обследования, стандартные процедуры для сборной команды, а затем, может быть, съездить на недельку или дней десять в отпуск куда-нибудь», — сказала Пеклецова.

Ранее депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова рассказала о своем нежелании переезжать за границу. Она мотивировала его высокими ценами на коммунальные услуги.

    Последние новости

    Иран дал ответ на предложение США о прекращении огня

    Топливо в Германии подорожало до новых максимумов

    Захарова обвинила Японию в помощи нацистскому режиму

    Зеленский обратился к западным партнерам после ударов ВС России

    Актриса Рубцова отреагировала на внесение в базу «Миротворца»

    ФСИН прокомментировала данные о суициде второго террориста «Крокуса»

    Москвичам рассказали о погоде на Пасху

    Россияне раскрыли представления об идеальном отпуске

    В МИД раскрыли число погибших от атак ВСУ российских медиков

    Звезда «Слова пацана» похвастался умением построить дом и провести проводку

    Все новости
