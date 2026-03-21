14:47, 21 марта 2026

Депутат Журова объяснила нежелание переезжать за рубеж российской ментальностью
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова объяснила нежелание переезжать за границу. Ее слова приводит Sport24.

Журова заявила, что у нее была возможность переехать, так как она семь месяцев жила и выступала в Нидерландах, однако она даже не рассматривала такую возможность. «Там сумасшедшая цена на ЖКХ. Моя зарплата каждый месяц полностью уходила на это», — рассказала она, добавив, что чувствовала себя нищей.

Депутат подчеркнула, что по ментальности она слишком российский человек. Она отметила, что может дружить с иностранцами, однако жить вместе не хочет. «За границей другое воспитание, ценности, другое кино и музыка, а для меня это очень важно», — подытожила Журова.

Ранее бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев объяснил нежелание переезжать в Европу. «Ни в коем случае. Родная земля дала тебе все, и ты должен отплатить той же монетой», — заявил спортсмен. Сычев подчеркнул, что хочет передать свои опыт, энергию и желание юным футболистам.

