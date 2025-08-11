Бывший футболист сборной России объяснил нежелание переезжать в Европу

Бывший футболист сборной России Сычев о переезде в Европу: Ни в коем случае

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев объяснил нежелание переезжать в Европу. Его слова приводит Sport24.

«Ни в коем случае. Родная земля дала тебе все, и ты должен отплатить той же монетой», — заявил спортсмен. Сычев подчеркнул, что хочет передать свои опыт, энергию и желание юным футболистам.

Ранее Сычев порассуждал о главных вещах для русского человека. Он посчитал, что важно уметь пить водку, любить рыбалку и ездить в Турцию.

Сычев начинал карьеру в московском «Спартаке», затем играл за французский «Марсель», столичный «Локомотив» и минское «Динамо». Со сборной России форвард стал бронзовым призером чемпионата Европы в 2008-м.