Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Оренбург
0:1
Завершен
Краснодар
Мир Российская Премьер-лига|4-й тур
Кристал Пэлас
2:2
Завершен
Ливерпуль
Суперкубок Англии — 2025|Финал
Сочи
1:1
Завершен
Динамо М
Мир Российская Премьер-лига|4-й тур
Ростов
1:0
Завершен
Пари Нижний Новгород
Мир Российская Премьер-лига|4-й тур
00:18, 11 августа 2025Спорт

Бывший футболист сборной России объяснил нежелание переезжать в Европу

Бывший футболист сборной России Сычев о переезде в Европу: Ни в коем случае
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев объяснил нежелание переезжать в Европу. Его слова приводит Sport24.

«Ни в коем случае. Родная земля дала тебе все, и ты должен отплатить той же монетой», — заявил спортсмен. Сычев подчеркнул, что хочет передать свои опыт, энергию и желание юным футболистам.

Ранее Сычев порассуждал о главных вещах для русского человека. Он посчитал, что важно уметь пить водку, любить рыбалку и ездить в Турцию.

Сычев начинал карьеру в московском «Спартаке», затем играл за французский «Марсель», столичный «Локомотив» и минское «Динамо». Со сборной России форвард стал бронзовым призером чемпионата Европы в 2008-м.

    Все новости