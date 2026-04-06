11:32, 6 апреля 2026

Молодая женщина игнорировала усталость и боль в животе и оказалась больна раком

Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: PRPicturesProduction / Shutterstock / Fotodom

Американка Пейдж Сейферт рассказала, что у нее нашли рак прямой кишки в возрасте всего 24 лет. Свою историю она рассказала на платформе TikTok.

По словам Сейферт, обратиться за медицинской помощью ее побудили три симптома, которые она поначалу игнорировала. Прежде всего, она испытывала чрезмерную усталость. Не обращала молодая женщина внимание и на проблемы с пищеварением и боль в животе.

Встревожилась Сейферт, только когда увидела кровь в стуле. Она обратилась к врачу, которому озвучила свои жалобы. Обследование выявило у нее рак толстой кишки. После лечения женщина вышла в ремиссию, но на последней томографии медики обнаружили у нее опухоль в яичнике.

Ранее онколог Дэвид Яшар и пульмонолог Джимми Йоханнес назвали главный симптом рака легких, который часто списывают на другие болезни. Одним из самых распространенных признаков рака легких они считают не проходящий даже после лечения кашель.

