На Украине заявили о возможном уничтожении крупных городов при одном условии

«Страна.ua»: РФ может уничтожить крупные города Украины в ответ на ядерный удар

Россия может уничтожить крупные города Украины, если Киев нанесет удар по РФ ядерными боеголовками. Об этом пишет «Страна.ua» в Telegram.

«Даже если несколько боеголовок передадут и даже если они долетят до РФ, то Россию это полностью не сокрушит, но в ответ Кремль может уничтожить все крупные города Украины», — говорится в публикации.

Авторы отметили, что идея о необходимой передаче ядерного оружия Украине очень популярна, несмотря на предельную опасность.

Ранее учредитель «Царьграда» Константин Малофеев заявил, что специальная военная операция (СВО) может закончиться в течение месяца, если российские генералы отдадут один жесткий приказ. Так он отреагировал на сообщение о возможных запусках Киевом ракет с дальностью полета до 850 километров.