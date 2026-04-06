Наука и техника
16:56, 6 апреля 2026

На Западе прокомментировали потерю США за раз 11 самолетов, вертолетов и БПЛА в Иране

Иван Потапов
Вооруженные силы США практически за раз — в ходе операции по спасению двух членов экипажа сбитого в Иране истребителя F-15E Военно-воздушных сил (ВВС) Соединенных Штатов — потеряли 11 самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом рассказывает Military Watch Magazine (MWM).

«После того как над территорией Ирана был сбит истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США, усилия Вооруженных сил США по эвакуации двух летчиков, катапультировавшихся и приземлившихся на парашютах в Иране, привели к потерям авиации в масштабах, беспрецедентных в постхолодновоенную эпоху», — пишет западный журнал.

Издание отмечает, что в американской операции принимали участие самолеты боевого поиска и спасения HC-130J Combat King II, боевые спасательные вертолеты HH-60W и транспортные вертолеты UH-60 Black Hawk, штурмовики A-10 и беспилотники MQ-9. «В результате столкновений с иранскими силами было потеряно в общей сложности 11 летательных аппаратов», — говорится в публикации.

MWM пишет, что масштаб потерь американской стороны указывает на сохраняющиеся значительные риски применения боевых самолетов над территорией Ирана. «Тем не менее быстрое истощение арсеналов ракетных комплексов США и Израиля, предназначенных для поражения целей за пределами прямой видимости, все чаще вынуждает вооруженные силы обеих стран действовать ближе к иранскому воздушному пространству или внутри него, используя более дешевые и доступные авиационные бомбы, что создает значительно большие риски», — уверяет журнал.

Ранее портал TWZ сообщил, что заявления иранских источников и появившиеся в сети снимки указывают на то, что американские военные организовали специальную операцию по спасению пилотов из сбитого двухместного истребителя F-15E в Иране.

