Начало Трампом нового конфликта связали с ситуацией на Украине

Американист Дубравский: Трамп теряет интерес к Украине из-за Ирана и Кубы

Президент США Дональд Трамп постепенно теряет интерес к Украине из-за иранского конфликта, а также из-за блокады Кубы. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал политолог, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский.

«При этом внимание нынешней администрации к конфликту России и Украины действительно снизилось. Это связано (...) с ситуацией вокруг Ирана», — указал американист.

Он добавил, что Вашингтон в определенном смысле даже следует внешнеполитической линии Москвы: «Внешняя политика США частично связана с курсом России. Москва показывает, что у великих держав есть сферы интересов и они распространяются на соседние регионы. Поэтому государства добиваются своих целей разными способами». При этом Дубравский исключил какие-либо «размены» между двумя державами по вопросам Украины и Кубы.

Ранее постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Трамп пересматривает все, что связано с альянсом, включая поддержку европейских усилий по Украине. На этом фоне портал Axios сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский обеспокоен давлением Вашингтона.