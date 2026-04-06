В Британии заявили о «похоронных настроениях» в Европе из-за позиции США по НАТО

Economist: Слова Рубио о НАТО погрузили Европу в похоронные настроения

Слова государственного секретаря США Марко Рубио, поставившего под сомнение эффективность НАТО, погрузили европейских лидеров в «похоронные настроения» по поводу будущего Североатлантического альянса. Об этом пишет британский журнал The Economist.

По данным издания, глава Госдепа был одним из последних политиков в американской администрации, который настаивал на сохранении линии прочных трансатлантических отношений и дальнейшей поддержки Украины. Автор публикации считает, что этого «последнего ограничения, возможно, уже больше нет».

«Это наихудший момент, в котором НАТО когда-либо находилась», — подчеркнул в комментарии бывший постоянный представитель США при альянсе Иво Даалдер. Неназванный финский чиновник добавил, что ситуация, возможно, «уже преодолела ту точку», когда европейские политики могут изменить отвращение американского президента Дональда Трампа к НАТО.

Ранее Рубио заявил, что США проведут переоценку ценности НАТО для себя.