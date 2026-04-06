Нетаньяху дал комментарий после спасения американского пилота в Иране

Нетаньяху поздравил Трампа со спасением американского пилота в Иране

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил по телефону с президентом Дональдом Трампом недавнюю операцию по спасению американского пилота с территории Ирана и поздравил США с ее успешным завершением. Об этом израильский премьер сообщил на своей странице в социальной сети X.

«Я поговорил с президентом Дональдом Трампом и лично поздравил его с решительным решением и безупречно проведенной американской операцией по спасению сбитого пилота с территории противника», — сказано в публикации.

При этом Нетаньяху отметил, что американский лидер выразил свою признательность Израилю за помощь в операции.

Ранее сообщалось, что американским военным удалось спасти второго пилота истребителя F-15E, сбитого 3 апреля в Иране. Отмечалось, что в спасательной операции участвовали десятки самолетов.