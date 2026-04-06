20:19, 6 апреля 2026

Обломки потопленного в войне корабля нашли спустя 225 лет

В порту Копенгагена нашли обломки потопленного 225 лет назад корабля
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Nick Gabriel Livin / Shutterstock / Fotodom  

В порту Копенгагена на дне нашли обломки датского военного корабля, потопленного британским флотом во времена Наполеоновских войн. Об этом сообщает Associated Press.

Корабль «Даннеброге» пошел ко дну в 1801 году. Он находился в центре боевых действий и быстро стал главной мишенью британского вице-адмирала Горацио Нельсона. Пушечным залпом он пробил верхнюю палубу корабля, после чего на борту начался пожар.

Мортен Йохансен, руководитель отдела морской археологии в Музее кораблей викингов в Дании, рассказал, что в такие моменты наибольший урон членам экипажа наносит не само ядро, а деревянные щепки, которые разлетаются во все стороны с той же скоростью, что и осколки гранаты. Поврежденный корабль некоторое время дрейфовал, пока не взорвался. Согласно архивам, этот звук был слышен в каждой части Копенгагена.

Спустя 225 лет на дне моря морские археологи нашли две пушки, форму, знаки различия, обувь, бутылки и даже часть нижней челюсти одного из моряков. Сотрудники Музея кораблей викингов должны успеть поднять обломки, до того как на месте кораблекрушения начнут возводить новый жилой комплекс.

Наполеоновские войны (1799–1815) — это серия глобальных конфликтов, которые вела Франция при Наполеоне Бонапарте против коалиций европейских держав. В 1801 году, в рамках этих войн, разгорелся конфликт между Англией и Данией. Британский флот под командованием адмирала Горацио Нельсона без объявления войны атаковал датскую столицу, и 2 апреля 1801 года в Копенгагенском сражении нанес датскому флоту сокрушительное поражение.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах рабочие наткнулись на фрагмент древнего корабля, когда заменяли канализационную систему в Вейк-бей-Дюрстеде. Вероятно, он откололся от судна викингов во времена правления династии Каролингов (700-800-е годы).

