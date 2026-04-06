Обманувшей американцев русской мошеннице пригрозили депортацией из США

Русской мошеннице Анне Сорокиной, обманувшей американцев на сотни тысяч долларов, пригрозили депортацией из США из-за просроченной визы. Об этом сообщает Shot на своем канале MAX.

При этом аферистка, называющая себя Анной Делви, придумала способ, как дольше оставаться в стране. Для этого она решила не предоставлять документы в суд с указанием причин пребывания. Вследствие этого рассмотрение дел постоянно переносится. Однако, если суд детально изучит все недостающие документы, преступницу депортируют в Германию как нелегала.

Делви из Германии переехала в Нью-Йорк в 2016 году и представлялась окружающим Анной Делви. Она называла себя наследницей богатой семьи и тесно общалась с представителями высшего общества. Аферистка подделывала чеки, что позволяло ей брать кредиты, бесплатно жить в дорогих отелях и скупать одежду люксовых брендов.

В мае 2019 года, после ареста в 2017-м, американский суд приговорил Делви к плавающему сроку, а именно — 4-12 годам тюрьмы, за хищение более 200 тысяч долларов посредством финансовых махинаций. Она получила условно-досрочное освобождение по программе Merit Time менее чем через четыре года заключения. По сей день аферистка носит на ноге GPS-браслет, отслеживающий ее перемещение.