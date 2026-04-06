Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:34, 6 апреля 2026

Обманувшей американцев русской мошеннице пригрозили депортацией из США

Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Dominik Bindl / Getty Images

Русской мошеннице Анне Сорокиной, обманувшей американцев на сотни тысяч долларов, пригрозили депортацией из США из-за просроченной визы. Об этом сообщает Shot на своем канале MAX.

При этом аферистка, называющая себя Анной Делви, придумала способ, как дольше оставаться в стране. Для этого она решила не предоставлять документы в суд с указанием причин пребывания. Вследствие этого рассмотрение дел постоянно переносится. Однако, если суд детально изучит все недостающие документы, преступницу депортируют в Германию как нелегала.

Делви из Германии переехала в Нью-Йорк в 2016 году и представлялась окружающим Анной Делви. Она называла себя наследницей богатой семьи и тесно общалась с представителями высшего общества. Аферистка подделывала чеки, что позволяло ей брать кредиты, бесплатно жить в дорогих отелях и скупать одежду люксовых брендов.

В мае 2019 года, после ареста в 2017-м, американский суд приговорил Делви к плавающему сроку, а именно — 4-12 годам тюрьмы, за хищение более 200 тысяч долларов посредством финансовых махинаций. Она получила условно-досрочное освобождение по программе Merit Time менее чем через четыре года заключения. По сей день аферистка носит на ноге GPS-браслет, отслеживающий ее перемещение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран дал ответ на предложение США о прекращении огня

    Москвичей предупредили о похолодании и мокром снеге

    Ведущая популярного YouTube-шоу предсказала будущее Москвы

    Популярный препарат оказался полезен при распространенном виде рака

    Европе предрекли появление нового источника нестабильности при одном условии

    Стало известно о возможном возвращении Поклонской в политику

    Обманувшей американцев русской мошеннице пригрозили депортацией из США

    Названо разрушающее печень количество алкоголя

    Миру предсказали катастрофический дефицит нефти

    В МИД России сделали предупреждение странам Прибалтики из-за дронов ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok