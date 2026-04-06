14:47, 6 апреля 2026

Российских операторов связи оштрафовали на миллионы рублей

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Российских операторов связи оштрафовали на несколько миллионов рублей за нарушения по интернет-трафику. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскомнадзор.

Отмечается, что в период с 15 октября 2025 года по 31 марта 2026 года в отношении 28 операторов связи оформили протоколы за нарушения требований к пропуску интернет-трафика через технические средства противодействия угрозам. В 15 случаях компаниям назначили штрафы в общей сложности на четыре миллиона рублей, в пяти — вынесли предупреждения. Заседания по остальным восьми делам пока не состоялись.

С 1 января 2023 года в России операторы связи обязаны пропускать весь интернет-трафик через технические средства противодействия угрозам. Невыполнение этого требования повышает риск информационных угроз для граждан, подчеркнули в Роскомнадзоре.

Ранее стало известно, что российские операторы планируют ввести плату за использование VPN-сервисов. За каждый лишний гигабайт мобильного VPN-трафика пользователей могут обязать платить в среднем по 150 рублей. При этом цифровые платформы закроют доступ россиянам, которые заходят с помощью подобных технологий.

