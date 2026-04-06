Определена группа повышенного риска болезни Альцгеймера

NA: У носителей гена APOE4 изменяется работа мозга задолго до проблем с памятью

Носители гена APOE4 — одного из главных факторов риска болезни Альцгеймера — могут испытывать изменения в работе мозга задолго до появления проблем с памятью. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие результаты работы в журнале Nature Aging (NA).

В экспериментах на мышах ученые обнаружили, что этот ген запускает цепочку молекулярных изменений, включая повышенную выработку белка Nell2. Это приводит к тому, что нейроны уменьшаются в размере и становятся чрезмерно активными. Причем чем выше была такая гиперактивность в молодом возрасте, тем сильнее в дальнейшем проявлялись нарушения памяти.

Анализ показал, что изменения затрагивают гиппокамп — ключевую область мозга, связанную с обучением и памятью. При этом аналогичная повышенная активность ранее наблюдалась и у людей — носителей APOE4. Ученые считают, что ген ускоряет процессы, похожие на естественное старение мозга, из-за чего риск заболевания возрастает раньше.

Дополнительные эксперименты показали, что снижение уровня белка Nell2 позволяет вернуть нейронам нормальный размер и активность даже во взрослом возрасте. Это указывает на потенциальную возможность разработки препаратов, которые смогут замедлить или предотвратить развитие болезни Альцгеймера еще до появления первых симптомов.

