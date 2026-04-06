20:50, 6 апреля 2026

Определена группа повышенного риска болезни Альцгеймера

NA: У носителей гена APOE4 изменяется работа мозга задолго до проблем с памятью
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Jacob Schröter / picture alliance via Getty Images

Носители гена APOE4 — одного из главных факторов риска болезни Альцгеймера — могут испытывать изменения в работе мозга задолго до появления проблем с памятью. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие результаты работы в журнале Nature Aging (NA).

В экспериментах на мышах ученые обнаружили, что этот ген запускает цепочку молекулярных изменений, включая повышенную выработку белка Nell2. Это приводит к тому, что нейроны уменьшаются в размере и становятся чрезмерно активными. Причем чем выше была такая гиперактивность в молодом возрасте, тем сильнее в дальнейшем проявлялись нарушения памяти.

Анализ показал, что изменения затрагивают гиппокамп — ключевую область мозга, связанную с обучением и памятью. При этом аналогичная повышенная активность ранее наблюдалась и у людей — носителей APOE4. Ученые считают, что ген ускоряет процессы, похожие на естественное старение мозга, из-за чего риск заболевания возрастает раньше.

Дополнительные эксперименты показали, что снижение уровня белка Nell2 позволяет вернуть нейронам нормальный размер и активность даже во взрослом возрасте. Это указывает на потенциальную возможность разработки препаратов, которые смогут замедлить или предотвратить развитие болезни Альцгеймера еще до появления первых симптомов.

Ранее стало известно, что высокий уровень витамина D снижает проявления болезни Альцгеймера.

