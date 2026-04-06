Отец бросился спасать унесенных течением детей и не выжил в отпуске

17:23, 6 апреля 2026

The Sun: Турист спас дочь и сына от течения в США, но не выжил сам
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: engin akyurt / Unsplash

Турист отправился в отпуск с семьей и не выжил, спасая унесенных течением детей. Об этом стало известно The Sun.

Это произошло во время однодневной поездки путешественников из округа Камберленд, США, в округ Палм-Бич в Южной Флориде. 46-летний Райан Дженнингс, его жена Эмили и трое их детей отдыхали на пляже Джуно. Вскоре 12-летний сын Дженнингса и его 9-летняя дочь попали в беду и не смогли самостоятельно выбраться из воды, отец бросился спасать их.

Материалы по теме:
«Она не кричала» Насильник похитил трехлетнюю туристку под носом у родителей. Почему за 18 лет он так и не понес наказания?
«Она не кричала»Насильник похитил трехлетнюю туристку под носом у родителей. Почему за 18 лет он так и не понес наказания?
30 июня 2025
«Казалось, что это ребенок-алкаш, а я взрослая 30-летняя женщина» Как совместный отпуск разрушает отношения?
«Казалось, что это ребенок-алкаш, а я взрослая 30-летняя женщина»Как совместный отпуск разрушает отношения?
11 декабря 2025

«Он отбросил Джекс в безопасное место, чтобы позвать на помощь, и держал Чарли над водой, пока кто-нибудь не доберется до них. Его последним подарком стало возвращение моих детей живыми», — написала в своих соцсетях Эмили.

Спасатели вытащили ребенка, но не успели помочь Дженнингсу. При этом незадолго до трагедии семейная пара узнала, что ждет четвертого ребенка.

Ранее турист спрыгнул с водопада в США на глазах у группы, показал большой палец и ушел под воду. Мужчина не смог самостоятельно выбраться из водоема.

    Последние новости

    Иран дал ответ на предложение США о прекращении огня

    Топливо в Германии подорожало до новых максимумов

    Захарова обвинила Японию в помощи нацистскому режиму

    Зеленский обратился к западным партнерам после ударов ВС России

    Актриса Рубцова отреагировала на внесение в базу «Миротворца»

    ФСИН прокомментировала данные о суициде второго террориста «Крокуса»

    Москвичам рассказали о погоде на Пасху

    Россияне раскрыли представления об идеальном отпуске

    В МИД раскрыли число погибших от атак ВСУ российских медиков

    Звезда «Слова пацана» похвастался умением построить дом и провести проводку

    Все новости
