Отец бросился спасать унесенных течением детей и не выжил в отпуске

The Sun: Турист спас дочь и сына от течения в США, но не выжил сам

Турист отправился в отпуск с семьей и не выжил, спасая унесенных течением детей. Об этом стало известно The Sun.

Это произошло во время однодневной поездки путешественников из округа Камберленд, США, в округ Палм-Бич в Южной Флориде. 46-летний Райан Дженнингс, его жена Эмили и трое их детей отдыхали на пляже Джуно. Вскоре 12-летний сын Дженнингса и его 9-летняя дочь попали в беду и не смогли самостоятельно выбраться из воды, отец бросился спасать их.

«Он отбросил Джекс в безопасное место, чтобы позвать на помощь, и держал Чарли над водой, пока кто-нибудь не доберется до них. Его последним подарком стало возвращение моих детей живыми», — написала в своих соцсетях Эмили.

Спасатели вытащили ребенка, но не успели помочь Дженнингсу. При этом незадолго до трагедии семейная пара узнала, что ждет четвертого ребенка.

