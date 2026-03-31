Турист спрыгнул с водопада на глазах у группы, показал большой палец и ушел под воду

DM: Турист из Тайваня спрыгнул с водопада в США и не выжил на глазах у группы

Турист из Тайваня решил похвастаться смелостью перед группой путешественников, спрыгнул с водопада в США и не выжил. Об этом стало известно Daily Mail (DM).

22 марта 25-летний Вэй-Цзе Лин посетил водопад Фоссил-Крик в Аризоне. Во время похода он на глазах у других туристов прыгнул с нижнего каскада водоема высотой 4,5 метра, показал всем большой палец, но не смог выбраться и ушел под воду.

Мужчина оставался в водоеме более десяти минут. Очевидцы вытащили его и попытались оказать первую помощь, но Лин не пришел в сознание. Прибывшие на место происшествия спасатели констатировали смерть тайванца.

