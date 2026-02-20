Реклама

Путешествия
18:31, 20 февраля 2026Путешествия

Турист подержал младенца над Глоткой Дьявола ради фото и нарвался на критику в сети

The Sun: Турист подверг младенца опасности у 80-метрового водопада в Аргентине
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: thesun.co.uk

Турист подверг младенца опасности на смотровой площадке у 80-метрового водопада в Аргентине ради фото и нарвался на критику в сети. Об этом сообщило издание The Sun.

Инцидент произошел в национальном парке Игуасу. Путешественник подержал своего ребенка над Глоткой Дьявола — самым большим участком системы водопадов аргентинского заповедника, а спутница сфотографировала его на телефон. При этом мужчина проигнорировал указатели, которые запрещают пересекать ограждение.

Фотографии инцидента быстро распространились в интернете, вызвав возмущение пользователей. Компания Iguazu Argentina, отвечающая за эксплуатацию туристической точки, подчеркнула, что защитные сооружения разработаны специально для предотвращения опасных ситуаций. Согласно правилам парка, нарушителям грозят предупреждения и штрафы. Если личность этого туриста установят, ему также могут полностью запретить посещение других нацпарков страны.

Ранее мать подвергла младенца опасности во время перелета и нарвалась на критику в сети. Во время 12-часового полета на борту Delta Air Lines женщина выложила в социальные сети фото, на котором она сидит на корточках рядом с двумя креслами.

