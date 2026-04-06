05:00, 6 апреля 2026

Парам объяснили опасность примирительного секса

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Ана Паула Насименто призвала пары не решать разногласия в постели. Опасность примирительного секса она объяснила в разговоре с изданием Metropoles.

Как отметила Насименто, пары, которые решают все проблемы в постели, считают, что секс помогает им начать сначала. Однако конфликт в действительности просто замалчивается, поэтому порочный круг из ссор и подобных примирений будет продолжаться вечно, подчеркнула она.

Партнеры от такого полового акта получат только временное облегчение, добавила специалистка. Кроме того, если примирительный секс уже вошел в привычку, то пара не сможет открыто поговорить о своих чувствах и потребностях, что приведет к проблемам с построением здоровых долгосрочных отношений, предупредила Насименто.

Ранее сексолог Бен Дэвис рассказал мужчинам об опасных причинах эректильной дисфункции. Она может возникнуть из-за заболеваний сердечно-сосудистой системы, заявил доктор.

