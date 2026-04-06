14:09, 6 апреля 2026

Пассажирский самолет развернулся в небе над океаном из-за приступа у пассажира

NYP: Самолет Qantas экстренно сел на Фиджи из-за приступа у пассажира
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Вылетевший в США пассажирский самолет авиакомпании Qantas экстренно сел на Фиджи из-за приступа у путешественника. Об этом сообщило издание The New York Post (NYP).

Медицинская помощь понадобилась пассажиру во время рейса из Сиднея, Австралия, в Даллас, штат Техас. Лайнер около четырех часов провел в воздухе после вылета, а затем был вынужден развернуться в небе над Тихим океаном.

После вынужленной посадки над Северным бассейном Фиджи борт продолжил путь в австралийскую авиагавань. «Печально видеть, как они сбрасывают топливо, мы же находимся над водой. Сейчас непростое время, поэтому я даже не могу представить, насколько это дорого им обходится», — сообщил очевидец событий, олимпийский прыгун в воду Сэм Фрикер.

В итоге воздушное судно провело в воздухе еще четыре часа перед возвращением в Сидней, где лайнер благополучно приземлился. Его встретили наземные службы экстренной помощи. Повторный вылет задержался на два часа. Состояние пострадавшего человека не уточняется.

Ранее женщина родила ребенка в самолете во время посадки в аэропорту США. Это произошло на рейсе авиакомпании Caribbean Airlines.

