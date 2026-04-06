Пенсионерка разгромила стоянку электросамокатов в российском мегаполисе и попала на видео

В Воронеже женщина устроила погром на стоянке электросамокатов и попала на видео

В Воронеже пенсионерка устроила погром на стоянке для арендных электросамокатов. Жительницу российского мегаполиса сняли на видео, которое опубликовал «Блокнот Воронеж».

Инцидент произошел в понедельник, 6 апреля, недалеко от парка «Орленок». На кадрах видно, как пожилая женщина подходит к выстроенным в ряд электросамокатам и по очереди толкает их. После этого средства индивидуальной мобильности (СИМ) заваливаются на бок и падают на землю.

Причину такого поведения россиянки очевидцам выяснить не удалось.

Ранее в подмосковных Люберцах запретили использовать электросамокаты. По заявлению городских властей, это связано с ростом аварийности — в 2025 году в населенном пункте произошло 18 ДТП с участием СИМ. В результате пострадали девять детей в возрасте от 12 до 16 лет, а также один взрослый лишился жизни.