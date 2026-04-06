Пенсионерка разгромила стоянку электросамокатов в российском мегаполисе и попала на видео

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:06, 6 апреля 2026

В Воронеже женщина устроила погром на стоянке электросамокатов и попала на видео
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

В Воронеже пенсионерка устроила погром на стоянке для арендных электросамокатов. Жительницу российского мегаполиса сняли на видео, которое опубликовал «Блокнот Воронеж».

Инцидент произошел в понедельник, 6 апреля, недалеко от парка «Орленок». На кадрах видно, как пожилая женщина подходит к выстроенным в ряд электросамокатам и по очереди толкает их. После этого средства индивидуальной мобильности (СИМ) заваливаются на бок и падают на землю.

Причину такого поведения россиянки очевидцам выяснить не удалось.

Ранее в подмосковных Люберцах запретили использовать электросамокаты. По заявлению городских властей, это связано с ростом аварийности — в 2025 году в населенном пункте произошло 18 ДТП с участием СИМ. В результате пострадали девять детей в возрасте от 12 до 16 лет, а также один взрослый лишился жизни.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok