Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:06, 6 апреля 2026Мир

План Макрона оказался под вопросом из-за России

Aydınlık: Планы Макрона представлять ЕС сомнительны из-за санкций против РФ
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон на фоне давления США попытался стать выразителем интересов Европы, однако его политика антироссийских санкций ставит под сомнение эту линию. Об этом пишет турецкая газета Aydınlık.

«Макрон позиционирует себя как выразителя интересов Европы и сторонника "стратегической автономии"», — отмечает издание. Однако политика Макрона против России ставит под сомнение реальную независимость этой линии, говорится в материале.

По оценке издания, президент Франции стремится создать коалицию стран, не желающих становиться на сторону США или Китая. Речь идет, в частности, об Индии, Бразилии и Канаде. При этом, как отмечается, данная инициатива сопровождается критикой политики США, особенно в контексте конфликтов и нестабильности на Ближнем Востоке.

Ранее журналисты китайского издания Baijiahao рассказали, что президент Франции Эммануэль Макрон дважды оконфузился, попытавшись надавить на Россию. Авторы материала напомнили, что политик получил жесткий отказ на просьбу предоставить европейцам место за столом по урегулированию конфликта на Украине. Его советник Эммануэль Бонн вернулся в Париж с пустыми руками.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok