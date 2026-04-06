Aydınlık: Планы Макрона представлять ЕС сомнительны из-за санкций против РФ

Президент Франции Эммануэль Макрон на фоне давления США попытался стать выразителем интересов Европы, однако его политика антироссийских санкций ставит под сомнение эту линию. Об этом пишет турецкая газета Aydınlık.

«Макрон позиционирует себя как выразителя интересов Европы и сторонника "стратегической автономии"», — отмечает издание. Однако политика Макрона против России ставит под сомнение реальную независимость этой линии, говорится в материале.

По оценке издания, президент Франции стремится создать коалицию стран, не желающих становиться на сторону США или Китая. Речь идет, в частности, об Индии, Бразилии и Канаде. При этом, как отмечается, данная инициатива сопровождается критикой политики США, особенно в контексте конфликтов и нестабильности на Ближнем Востоке.

Ранее журналисты китайского издания Baijiahao рассказали, что президент Франции Эммануэль Макрон дважды оконфузился, попытавшись надавить на Россию. Авторы материала напомнили, что политик получил жесткий отказ на просьбу предоставить европейцам место за столом по урегулированию конфликта на Украине. Его советник Эммануэль Бонн вернулся в Париж с пустыми руками.