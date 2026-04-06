11:09, 6 апреля 2026Силовые структуры

Планировавший сбить самолет бывший мэр потребовал комфорта в колонии «Черный дельфин»

Экс-мэр Махачкалы Амиров отсудил ₽346 тыс. за поездки адвоката и условия в ИК-6
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Кузнецов / РИА Новости

Бывший мэр Махачкалы Саид Амиров, отбывающий пожизненное наказание в колонии №6, известной как «Черный дельфин», отсудил 346 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канала Mash.

Осужденному компенсировали расходы на поездки московского адвоката в Соль-Илецкий районный суд Оренбургской области в 2023 году на заседания по условиям содержания. 72-летний Амиров, имеющий инвалидность второй группы, требовал комфортных условий в камере. Он просил оборудовать помещение под нужды колясочника и установить раковину. Также Амиров жаловался на резкий запах в прогулочном дворике. Однако его иск был отклонен.

Экс-мэр был признан виновным в терроризме — он планировал с помощью переносного зенитного комплекса «Стрела-2М» сбить пассажирский самолет, на котором должен был лететь депутат Народного собрания Дагестана, управляющий отделением Пенсионного фонда республики Сагид Муртазалиев, считавшийся политическим конкурентом Амирова. В июле 2014 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил его к пожизненному сроку.

Он был мэром Махачкалы с 1998 года. Для его задержания в 2013 году была проведена силовая операция, были перекрыты несколько улиц города бронетранспортерами и спецназом, а его самого вывезли на вертолете.

Лишившийся возможности ходить после покушения в 1993 году, Амиров просил об условно-досрочном освобождении, но получил отказ.

Кировский районный суд Саратова в сентябре 2022 года по иску Генпрокуратуры постановил изъять у экс-главы Махачкалы в доход государства 356 объектов недвижимости, в том числе 173 земельных участка стоимостью свыше пяти миллиардов рублей. Амиров пытался оспорить это решение, но безуспешно.

