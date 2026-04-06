С российского бизнеса увеличат сборы за электроэнергию

10:22, 6 апреля 2026

«Ъ»: Российский бизнес в 2026 году доплатит за электроэнергию 384 млрд рублей
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В 2026 году объем перекрестного субсидирования в российской электроэнергетике достигнет 384 миллиардов рублей, что на 13 процентов (44 миллиарда рублей) больше, чем годом ранее. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с расчетами Федеральной антимонопольной службы (ФАС), и комментарий представителей самого ведомства пишет «Коммерсантъ» («Ъ»).

Речь идет о сборах с бизнеса, которые позволяют искусственно сдерживать рост тарифов на электроэнергию для населения, хотя позднее коммерческие структуры перекладывают дополнительные расходы в конечную стоимость продукции.

При этом в ФАС отмечают, что на рост коммерческих платежей также влияют неучтенные расходы электросетевого комплекса, которые необходимо компенсировать за чей-то счет.

Частично проблему снимает введение дифференцированных тарифов для населения. В 2025 году они позволили сократить перекрестное субсидирование на 31,6 миллиарда рублей, а в текущем году, как считают в ФАС, эффект достигнет 53,2 миллиарда. Однако добиться снижения платежей для бизнеса или хотя бы доведения их роста до уровня официальной инфляции не получается, отмечает директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим.

В «Сообществе потребителей энергии» уверены, что платежи продолжают расти не ради поддержки населения, а для покрытия расходов сетей и сохранения доходов «Россетей», чистая прибыль которых (203,3 миллиарда рублей за 2025 год по международным стандартам финансовой отчетности) сравнима с совокупными переплатами промышленности.

Вице-премьер Александр Новак в конце марта на коллегии Минэнерго назвал слишком большой долю энергетической сетевой инфраструктуры, которая используется неэффективно. В октябре прошлого года глава ведомства Сергей Цивилев рассказал, что дефицит электроэнергии в стране в совокупности достиг 25 гигаватт.

    Последние новости

    Иран выступил с требованием после обстрела АЭС «Бушер»

    Женщина нашла во время ремонта дома загадочный сейф и открыла его

    Обломки БПЛА упали на территорию детсада при атаке ВСУ на российский портовый город

    Объявлено о масштабных повреждениях после атаки ВСУ на крупный российский портовый город

    56-летняя Кэтрин Зета-Джонс раскрыла секрет стройности

    Алиев приехал в соседнюю страну

    Евсеев 12 раз нецензурно выругался за 37 секунд интервью после матча РПЛ

    Ущерб нефтяного конкурента России от войны в Иране оказался колоссальным

    Посольство Ирана сыронизировало над требованием Трампа

    Pepsi вышла из числа спонсоров фестиваля с участием Канье Уэста

    Все новости
