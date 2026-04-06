Политолог рассказал о новой стратегии Трампа в войне с Ираном

Американист Дудаков: Трамп в войне с Ираном выберет стратегию «пан или пропал»

Учитывая отчаянное положение, президент США Дональд Трамп может реализовать стратегию «пан или пропал» и провести новую наземную операцию, чтобы итоги американской кампании выглядели как победа. Об этом сказал политолог-американист Малек Дудаков в беседе с газетой «Взгляд».

Все переговоры по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке сейчас встали на стоп из-за позиции сторон. Таким образом, ни США, ни Иран не желают первыми сдавать назад и двигаться к деэскалации конфликта, так как это начнет означать «потерю лица и де-факто признание своего поражения», объяснил политолог.

Он добавил, что отсюда и отказ Тегерана открыть пролив. Иначе страна лишится «главного козыря» в переговорном процессе с Вашингтоном.

По мнению специалиста, Иран не изменит свою позицию, пока не добьется от США гарантий безопасности, выплаты репараций и вывода американских войск из Персидского залива. В то же время администрация Белого дома уже понимает, что США проиграли в этой войне, но признавать этого не хочет, указал американист.

Он счел, что из-за своего отчаянного положения Трамп может пойти по стратегии «пан или пропал». Но это же и огромные риски для главы Белого дома, так как он может потерять еще больше военных и, как следствие, очков в рейтинге личного одобрения.

Незадолго до этого Иран назвал условие, при соблюдении которого уже сможет безопасно открыть пролив. Все это стало ответом на громкие ультиматумы Трампа.