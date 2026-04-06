14:00, 6 апреля 2026Бывший СССР

Политолог рассказал о планах Украины обесточить Венгрию

Бондаренко: Украина планировала обесточить Венгрию подрывом газопровода
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Janos Kummer / Getty Images

Власти Украины могут планировать обесточить Венгрию, отрезав ее от российского газа. Об этом рассказал политолог и руководитель проекта «Балканист» Олег Бондаренко, передает «Ридус».

«Украина борется за то, чтобы обесточить Венгрию и принудить ее к европейским условиям получения энергоресурсов. Для этого нужно полностью отрезать ее от имеющихся российских энергоресурсов», — рассказал Бондаренко.

Он отметил, что диверсия может быть полезна для властей Венгрии, поскольку подобный инцидент сплотит граждан вокруг фигуры премьер-министра республики Виктора Орбана.

Ранее президент Сербии Александр Вучич на фоне инцидента с обнаружением взрывчатки у трубопровода с российским газом заявил, что республика будет безжалостно разбираться с теми, кто станет угрожать ее важной инфраструктуре.

