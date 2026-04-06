Популярный препарат оказался полезен при распространенном виде рака

EMBO: Метформин оказывает положительное влияние при лечении рака простаты

Препарат метформин, широко применяемый при диабете, может оказывать дополнительное положительное влияние при лечении рака простаты. К такому выводу пришли исследователи, чья работа опубликована в журнале EMBO Molecular Medicine.

Ученые обнаружили, что метформин повышает уровень молекулы Lac-Phe — вещества, которое обычно вырабатывается после интенсивной физической нагрузки. Эта молекула связана с регуляцией энергии, аппетита и массы тела. При этом эффект наблюдался даже у пациентов, не занимающихся физической активностью.

Особенно важным это может быть для пациентов, проходящих гормональную терапию при раке простаты. Такое лечение часто сопровождается усталостью, набором веса и нарушениями обмена веществ, из-за чего регулярные тренировки становятся затруднительными. Метформин, как показало исследование, может частично компенсировать эти изменения за счет активации сходных биологических механизмов.

Авторы подчеркивают, что препарат не заменяет физическую активность и не влияет напрямую на опухоль. Однако он может поддерживать метаболическое здоровье и общее состояние пациентов во время терапии, что важно для качества жизни и переносимости лечения.

