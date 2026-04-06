00:30, 6 апреля 2026Наука и техника

Популярный продукт оказался связан с замедлением потери зрения

Nutrients: Какао-порошок подавляет процессы повреждения сетчатки
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Какао-порошок может подавлять процессы, связанные с патологическим разрастанием сосудов в глазах и повреждением сетчатки. К такому выводу пришли исследователи, результаты работы опубликованы в журнале Nutrients.

Ученые изучили действие какао сначала на клетках сосудов, а затем на двух моделях глазных заболеваний у мышей. В лабораторных опытах какао снижало активность белка HIF-1α, который включается при нехватке кислорода и запускает выработку веществ, стимулирующих рост новых сосудов. Также какао уменьшало активность VEGF и других молекул, связанных с воспалением и патологическим ремоделированием тканей. На этом фоне сосудистые клетки хуже мигрировали и реже формировали новые сосудистые структуры.

В модели повреждения роговицы какао уменьшало площадь патологического прорастания сосудов и снижало уровень маркеров воспаления и фиброза. В модели дегенерации сетчатки оно помогало сохранить ее наружный слой, уменьшало повреждение поддерживающих клеток и поддерживало уровень родопсина — белка, необходимого для нормальной работы светочувствительных клеток глаза.

Авторы считают, что какао может действовать как пищевой модулятор воспалительных и сосудистых процессов, связанных с ухудшением зрения. Однако работа проводилась на клетках и животных, поэтому делать вывод о таком же эффекте у людей пока рано. Для подтверждения этих результатов потребуются клинические исследования.

Ранее ученые выяснили, что экстракт из кофейной мякоти снижает воспаление и защищает от него кишечник.

