РЖД выставили на продажу небоскреб

РЖД выставили на торги небоскреб в «Москва-Сити» по цене 280 миллиардов рублей

ОАО «Российские железные дороги» выставило на продажу небоскреб Moscow Towers в деловом квартале «Москва-Сити». Об этом говорится в объявлении на сайте компании.

Начальная цена установлена на уровне 280,8 миллиарда рублей, что значительно выше предварительных оценок. Продаются все 63 этажа здания, введенного в эксплуатацию в 2024 году и тогда же приобретенного компанией. Прием заявок заканчивается 8 мая в 12:00 по московскому времени. Торги будут проведены 21 мая.

О готовности РЖД продать Moscow Towers стало известно в конце прошлого года на фоне больших долгов, с которыми столкнулась госкомпания, и ухудшения ее финансового состояния. По итогам 2025 года чистый долг монополиста вырос на 20 процентов, до 3,33 триллиона рублей.

Коэффициент чистого долга к EBITDA (прибыль до вычета налогов, процентов по кредитам и амортизации) достиг 3,4х. В 2024-м он составлял 3,06х, а относительно безопасным считается уровень 3x и ниже.

В феврале эксперты усомнились, что РЖД удастся продать небоскреб целиком из-за отсутствия свободных средств у потенциальных покупателей. На тот момент речь шла о возможной продаже за 220 миллиардов рублей. Тогда исполнительный директор Remain Александр Богданов предположил, что интерес на рынке башня вызвала бы при стоимости 180-200 миллиардов рублей.

Впрочем, другие участники рынка не исключают, что актив получит некая государственная структура, которая может себе позволить приобрести его по нерыночной стоимости.