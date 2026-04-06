Раскрыт лучший вечерний напиток

Диетолог Беккерман порекомендовала на ночь пить чай с корицей или ромашкой
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: panco971 / Shutterstock / Fotodom

Травяной чай — с ромашкой или корицей — может стать здоровой альтернативой сладким напиткам на ночь, рассказала диетолог Трейси Локвуд Беккерман. Лучший вечерний напиток она раскрыла в разговоре Eating Well.

Беккерман порекомендовала пить чай с корицей, поскольку он может снизить уровень сахара в крови у людей с сахарным диабетом второго типа. В свою очередь, травяной чай поможет избежать обезвоживания, также повышающего уровень глюкозы в крови.

Кроме того, продолжила диетолог, вечер с кружкой горячего чая поспособствует снижению уровня гормона стресса кортизола благодаря расслаблению в процессе ритуала. «Медленный и осторожный прием травяного чая, такого как ромашковый или лавандовый, помогает организму расслабиться. А высокий уровень кортизола, наоборот, может увеличить выработку глюкозы в организме даже у тех, у кого нет диабета», — объяснила Беккерман.

Ранее терапевт и сомнолог Манав Манчанда рассказал, как отличить обычную усталость от патологической. По его мнению, стоит обратиться к врачу, если упадок сил остается после девятичасового сна.

