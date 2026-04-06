Раскрыты новые методы поиска бесследно пропавших в тайге Усольцевых

Усольцевых под Красноярском решили искать с помощью металлоискателей и дронов

Бесследно пропавшую в тайге Красноярского края семью Усольцевых решили искать с помощью металлоискателей и дронов. Новые методы ведения поисков раскрыли в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям, передает РИА Новости.

Речь идет об использовании профессиональных металлоискателей с функцией разделения металлов. «Если будет целесообразно, то воспользуемся дронами», — добавили в организации.

Как пояснил собеседник агентства, главным ресурсом в поисках пропавшей семьи по-прежнему остаются люди. Там также рассказали, что к поискам привлекаются собаки, однако их наибольшая эффективность наблюдалась лишь по началу, а после таяния снежного покрова шанс, что собаки учуют следы живых людей, довольно низок.

Супруги Усольцевы с пятилетней дочерью ушли в однодневный поход на горный хребет в Красноярском крае в конце сентября 2025 года и не вернулись. Ранее сын Ирины Усольцевой Даниил Баталов назвал свою версию исчезновения близких — он убежден, что они могли уехать.