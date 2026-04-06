09:33, 6 апреля 2026Россия

Раскрыты новые методы поиска бесследно пропавших в тайге Усольцевых

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Бесследно пропавшую в тайге Красноярского края семью Усольцевых решили искать с помощью металлоискателей и дронов. Новые методы ведения поисков раскрыли в Национальном центре помощи пропавшим и пострадавшим детям, передает РИА Новости.

Речь идет об использовании профессиональных металлоискателей с функцией разделения металлов. «Если будет целесообразно, то воспользуемся дронами», — добавили в организации.

Материалы по теме:
«У людей нарушается психика» Исследователь тайны перевала Дятлова — о бесследном исчезновении семьи Усольцевых в тайге
«У людей нарушается психика»Исследователь тайны перевала Дятлова — о бесследном исчезновении семьи Усольцевых в тайге
17 декабря 2025
Тайник с деньгами, скрытые расщелины и ни одной зацепки. 44 дня ищут пропавшую в тайге семью россиян. Что могло с ними случиться?
Тайник с деньгами, скрытые расщелины и ни одной зацепки.44 дня ищут пропавшую в тайге семью россиян. Что могло с ними случиться?
13 ноября 2025
Загадочное исчезновение семьи с пятилетней дочерью в тайге шокировало россиян. Что говорят основные версии их пропажи?
Загадочное исчезновение семьи с пятилетней дочерью в тайге шокировало россиян.Что говорят основные версии их пропажи?
24 октября 2025

Как пояснил собеседник агентства, главным ресурсом в поисках пропавшей семьи по-прежнему остаются люди. Там также рассказали, что к поискам привлекаются собаки, однако их наибольшая эффективность наблюдалась лишь по началу, а после таяния снежного покрова шанс, что собаки учуют следы живых людей, довольно низок.

Супруги Усольцевы с пятилетней дочерью ушли в однодневный поход на горный хребет в Красноярском крае в конце сентября 2025 года и не вернулись. Ранее сын Ирины Усольцевой Даниил Баталов назвал свою версию исчезновения близких — он убежден, что они могли уехать.

