19:50, 6 апреля 2026Культура

Режиссер объяснил отсутствие в России блокбастеров

Режиссер Войтинский заявил, что блокбастеры собирают меньше, чем семейное кино
Андрей Шеньшаков

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpess.com

Режиссер Александр Войтинский высказался об отсутствии в российском кино крупных блокбастеров. Его слова передает Национальная служба новостей (НСН).

По мнению постановщика, блокбастеры пользуются меньшим спросом, собирая меньше в прокате, чем семейное кино.

«В Голливуде фильмы тоже не бывают успешными. Весь мир смотрит на смешные, сказочные, супергеройские истории. Это везде на первом месте, там мало комедий, а мелодрам — 1-2», — заявил Войтинский.

По его словам, российский кинорынок существует только за счет поддержки государства, а сегодня лучше вкладываться в семейное кино.

Ранее Михалков предупредил о риске исчезновения одной профессии из-за развития искусственного интеллекта (ИИ). В то же время он заявил, что человек по-прежнему важен для киноиндустрии.

