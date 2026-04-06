Режиссер объяснил отсутствие в России блокбастеров

Режиссер Войтинский заявил, что блокбастеры собирают меньше, чем семейное кино

Режиссер Александр Войтинский высказался об отсутствии в российском кино крупных блокбастеров. Его слова передает Национальная служба новостей (НСН).

По мнению постановщика, блокбастеры пользуются меньшим спросом, собирая меньше в прокате, чем семейное кино.

«В Голливуде фильмы тоже не бывают успешными. Весь мир смотрит на смешные, сказочные, супергеройские истории. Это везде на первом месте, там мало комедий, а мелодрам — 1-2», — заявил Войтинский.

По его словам, российский кинорынок существует только за счет поддержки государства, а сегодня лучше вкладываться в семейное кино.

