04:03, 6 апреля 2026Россия

Россиянам напомнили о риске лишиться прав из-за двух популярных напитков

Марина Совина
Фото: Unsplash

Превышение водителем допустимой нормы алкоголя после употребления кефира, кваса или спиртосодержащих конфет будет считаться опьянением и повлечет наказание, заявил ТАСС доцент кафедры административного права и процесса Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Максим Поляков.

«Употребление продуктов питания — кефира, кваса и спиртосодержащих конфет не является оправданием при фиксации опьянения», — отметил Поляков.

Вождение в состоянии опьянения наказывается штрафом в размере 45 тысяч рублей и лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет. Юрист пояснил, что в законе предусмотрен допустимый порог, который учитывает естественный уровень алкоголя в организме и возможное влияние продуктов, чтобы исключить ошибочные результаты.

В качестве примера Поляков рассказал о случае в селе Уват Тюменской области. В 2024 году сотрудники ГИБДД остановили мужчину, который перед поездкой съел около полукилограмма конфет с ликерной начинкой. После этого алкотестер показал 0,37 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Ранее водителей предупредили о риске лишиться прав, если номерные знаки неправильно расположены или загрязнены.

