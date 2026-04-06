Россиянам назвали безопасное количество кулича в день

Диетолог Лебедева: Безопасно для фигуры есть 100-150 граммов кулича в день

Даже небольшая порция кулича может стать причиной появления лишнего веса. Об этом рассказала доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева.

Специалистка подчеркнула, что нет необходимости отказываться от праздничного угощения ради фигуры. Однако нужно помнить, что это высококалорийный продукт, насыщенный жирами и сахаром. В 100 граммах кулича может содержаться до 400 калорий, что сопоставимо с полноценным приемом пищи, уточнила Лебедева.

Поэтому, чтобы не набрать лишние килограммы в праздник, она посоветовала есть куличи в первой половине дня и не сочетать их с другими десертами и калорийными блюдами. Безопасным количеством эксперт назвала 100–150 граммов в сутки. «Такая порция не приведет к набору веса, если вписывается в общую калорийность рациона», — считает диетолог.

Лебедева добавила, что немного снизить калорийность можно, если заменить рафинированную муку или добавить в тесто меньше сахара. Но и в этом случае кулич остается десертом, употребление которого тоже требует умеренности, подчеркнула специалистка.

Ранее кардиолог Хосе Абельян предупредил, что употребление печенья вместо завтрака может провоцировать хроническое воспаление. По его словам, оно является фактором, повышающим риск рака.