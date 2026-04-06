Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Россиянам назвали безопасное количество кулича в день

Диетолог Лебедева: Безопасно для фигуры есть 100-150 граммов кулича в день
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Даже небольшая порция кулича может стать причиной появления лишнего веса. Об этом рассказала доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Анастасия Лебедева.

Специалистка подчеркнула, что нет необходимости отказываться от праздничного угощения ради фигуры. Однако нужно помнить, что это высококалорийный продукт, насыщенный жирами и сахаром. В 100 граммах кулича может содержаться до 400 калорий, что сопоставимо с полноценным приемом пищи, уточнила Лебедева.

Поэтому, чтобы не набрать лишние килограммы в праздник, она посоветовала есть куличи в первой половине дня и не сочетать их с другими десертами и калорийными блюдами. Безопасным количеством эксперт назвала 100–150 граммов в сутки. «Такая порция не приведет к набору веса, если вписывается в общую калорийность рациона», — считает диетолог.

Материалы по теме:
«Стол №5»: меню, рецепты, что можно и нельзя есть
«Стол №5»:меню, рецепты, что можно и нельзя есть
18 августа 2022
Гликемический индекс продуктов: что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
Гликемический индекс продуктов:что это такое и почему для желающих похудеть людей он бесполезен?
12 декабря 2023

Лебедева добавила, что немного снизить калорийность можно, если заменить рафинированную муку или добавить в тесто меньше сахара. Но и в этом случае кулич остается десертом, употребление которого тоже требует умеренности, подчеркнула специалистка.

Ранее кардиолог Хосе Абельян предупредил, что употребление печенья вместо завтрака может провоцировать хроническое воспаление. По его словам, оно является фактором, повышающим риск рака.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны раскрыло последствия ударов по крупному портовому городу в России

    Посол назвал истинную цель визита Зеленского в Сирию

    Решетова показала внешность с кардинально новым имиджем и вызвала споры в сети

    Под водой обнаружено неизвестное древнее поселение

    Влияние электронных сигарет и на развитие агрессивного вида рака оценили

    Российский кроссовер вернул себе звание самого популярного в стране

    Бывший муж Лерчек рассказал о слезах из-за вопросов детей о ее здоровье

    Стало известно о резком росте числа погибших при взрыве и пожаре на российском химзаводе

    Стало известно о судьбе напавшего на «Крокус Сити Холл» террориста после суицида в СИЗО

    Развод «золотой судьи» Хахалевой с криминальным авторитетом оказался фиктивным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok