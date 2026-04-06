Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:03, 6 апреля 2026

Россиянам раскрыли цены на пляжный отдых в Европе

АТОР: Кипр оказался самой бюджетной страной Европы для пляжного отдыха россиян
Алина Черненко

Фото: kirill_makarov / Shutterstock / Fotodom

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) раскрыли стоимость пляжного отдыха в Европе летом 2026 года. Цены опубликованы на сайте организации.

По данным источника, наиболее востребованными у россиян странами на летний сезон стали Италия, Кипр, Греция, Испания и Черногория. Самым бюджетным направлением считается Кипр: у туроператора Let's Fly можно купить десятидневный тур в это островное государство за 201 тысячу рублей на двоих.

Чуть дороже обойдутся туры в Черногорию: компания «Русский Экспресс» предлагает отдохнуть в городе Будва за 203 тысячи рублей на двоих с перелетом. Тем временем за покупку тура на испанский курорт Коста-Брава придется отдать от 223 тысяч рублей на двоих с перелетом, а за отдых на греческом острове Родос — 238 тысяч рублей на двоих с перелетом.

Самой дорогой страной для пляжного отдыха в 2026 году оказалась Хорватия. Десятидневный тур туда стоит минимум 321 тысячу рублей на двоих с перелетом и проживанием в четырехзвездочном отеле.

Ранее в АТОР назвали самые популярные страны для оформления шенгенских виз. В список вошли Италия, Франция и Испания. При этом сроки подачи документов в консульства этих европейских государств разнятся.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok